1 сентября первоклассники смогут посетить Пермский зоопарк бесплатно

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в Пермском зоопарке отмечается День знаний. В честь праздника гости, которым от 6 до 8 лет, могут посетить его бесплатно весь рабочий день – с 09:00 до 21:00.

Для того, чтобы ребенок смог попасть в зоопарк бесплатно, достаточно лишь предъявить оригинал свидетельства о рождении.

Посетителей ожидают показательные кормления животных, мастер-классы, выступления юных артистов и крио-шоу. Например, в 13:00 зоопарк устроит показательные кормления белых медведей Милки и Сэрику.

В 14:00 гости смогут поучаствовать в мастерской «День знаний». А в 15:00 зоолог зоопарка покажет «дериваты», принадлежащие животным. Например, рога, перья и расскажет об их значении в жизни зверей.

Продолжит программу «Первоклассная экскурсия». С 15:30 до 16:00 посетители узнают о жизни зоопарка и его обитателей. А в 16:00 пройдут показательные кормления калао – необычных птиц, отличающихся ярким внешним видом и крупным размером.

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