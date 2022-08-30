В Перми прекращены поиски 26-летнего рыбака, который не вернулся с рыбалки

26 августа 26-летний пермяк не вернулся с рыбалки – он отправился порыбачить на Каму в микрорайоне Крым в Кировском районе.

Его поиски не давали результата. И вот, наконец, волонтеры поискового отряда «Регион 59, поиск пропавших, Пермь» сообщили, что он погиб.

- Выражаем соболезнование родным и близким, - написали они на своей соцстранице. - Благодарим всех за помощь в поиске. Просим снять репосты.

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