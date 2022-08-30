В Роспотребнадзоре рассказали, какие ковидные ограничения сохранятся в школах Прикамья после 1 сентября

Фото: Василий Вахрин

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что некоторые противоэпидемические требования все же будут действовать в прикамских школах после начала занятий:

- сохранилось требование по проведению «утренних фильтров» – школьникам и учителям будут измерять температуру перед уроками; - персоналу столовых по-прежнему важно использовать маски - одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами, а также перчатки; - продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций.

- При этом теперь не нужно будет закреплять за каждым классом отдельный учебный кабинет и соблюдать социальную дистанцию в местах проведения аттестации, а учителям теперь не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками, - сообщили в санитарном ведомстве.

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