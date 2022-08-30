Ледовый дом спорта «Орленок» и стадион «Юность» в Перми начнут реконструировать в следующем году

Так будет выглядеть фасад здания "Орленка". Фото: администрация Перми.

Теперь нет никаких препятствий для того, чтобы начать реконструировать в следующем году в краевом центре ледовый дом спорта «Орленок» и стадион «Юность». Проекты, которые разработал «Верхнекампроект», получили положительное заключение Госэкспертизы.

На реконструкцию спортсооружений потратят 1,8 миллиарда рублей. Как они будут выглядеть в итоге?

У нового трехэтажного здания дворца «Орленок» появятся фасады со стеклянными навесами над входными группами. Здесь будут две ледовые арены. Главная, размерами 60 на 30 метров и с трибунами на 880 зрителей, будет предназначена для соревнований по фигурному катанию и выступления артистов ледовых шоу. На площадке поменьше, размерами 20 на 14 метров, будут проводиться тренировки. Также на ней организуют массовое катание на коньках для всех желающих.

На первом этаже разместятся кассы, раздевалки. Здесь же будут работать прокат коньков и магазин спортивного инвентаря.

На трибунах обновленного стадиона «Юность» смогут разместиться 1600 болельщиков. Зимой на стадионе будут проводиться занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, керлингу.

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