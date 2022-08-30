Жителю Перми прислали из Испании по почте полкилограмма гашиша

Вот что увидели таможенники, когда вскрыли посылку из Испании. Фото: Пермская таможня.

Пермские таможенники обнаружили в почтовом отправлении из Испании почти полкилограмма гашиша. Они подключили сотрудников УФСБ по Пермскому краю и при получении посылки с наркотиками задержали контрабандиста – 30-летнего жителя Перми.

- Экспертиза показала, что 490 грамм вещества, которое содержалось в международном почтовом отправлении из Испании, является наркотическим средством – гашишем, - сообщили в Пермской таможне. – Получатель задержан, возбуждено уголовное дело о контрабанде в особо крупном размере.

При досмотре посылок таможенникам помогают специально обученные псы.

- Всего в первом полугодии изъяли 969 граммов наркотических средств и сильнодействующих веществ, - рассказали в таможне. - Из них с помощью служебных собак обнаружили 533 грамма наркотиков.

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