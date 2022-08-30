В администрации Перми – новый вице-мэр по градостроительной политике

С сегодняшнего дня вопросы градостроительной политики в Перми курирует новый вице-мэр, глава города Алексей Дёмкин назначил исполняющей обязанности заместителя Ольгу Андрианову. Ранее эту должность занимала Елена Гонцова.

Сфера деятельности для нового и.о. замглавы Перми не новая. До 2020 года в течение десяти лет Ольга Андрианова работала в прикамском УФАС, затем была замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности. В 2021 стала руководителем краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

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