С 1 сентября пермские первоклашки смогут в школе получить проездной билет на транспорт

Фото: Анна Маркова

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали о том, как получить или продлить проездные билеты на транспорт школьникам и студентам.

- С 1 сентября первоклассники смогут получить проездной непосредственно в школе, заполнив необходимые документы, - объяснили в ведомстве. – По нему можно будет бесплатно ездить вплоть до 4 класса включительно. Остальные ученики начальных классов, которые ранее не имели льготного проездного документа, для его получения должны будут обратиться в один из пунктов распространения.

Для учащихся с 5 по 11 класс льготные проездные продлят автоматически в течение сентября, когда городским департаментом образования будут предоставлены реестры учащихся. Дополнительно обращаться в пункты распространения при этом не придется.

А вот для студентов автоматическое продление проездных не предусмотрено. Им необходимо будет предоставить продленный студенческий билет до 1 октября в один из пунктов распространения проездных.

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