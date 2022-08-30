В Перми появятся четыре муниципальные плоскостные парковки

Платные парковочные карманы в часы пик уже не могут вместить всех желающих. Фото: Павел Шатров

В администрации Перми объявили конкурс на обустройство 4 плоскостных парковок. Они будут расположены внутри платной зоны парковок. Предполагается, что пользоваться ими будут выгоднее, чем паковочными карманами вдоль дорог тем автомобилистам, которые будут оставлять на них машины на весь день.

Уже осенью подрядчики должны приступить к обустройству таких внутриквартальных парковок, которые будут находиться по следующим адресам:

- на перекрестке улиц Ленина и Попова (51 парковочное место, из них 5 – бесплатных для льготников);

- возле трамвайного кольца в Разгуляя у строения на улице Пермской, 7 (44 места, из них 2 – бесплатных);

- в жилом комплексе «Новый центр» у дома на улице Революции, 22 (102 места, из них 10 бесплатных);

- также в ЖК «Новый центр» у дома на улице Революции, 44 (76 мест, в том числе, 2 бесплатных).

Подрядчики должны оборудовать сами площадки, подъезды к ним, установить камеры видеофиксации.

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