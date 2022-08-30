Синоптики рассказали, когда в Прикамье начнутся дожди

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возможно, сегодня, 30 августа, в Перми будет последний сухой и жаркий день лета, и уже завтра в Прикамье могут нагрянуть дожди.

- Во вторник будет еще по-летнему тепло, днем в Перми столбик термометра будет держаться в районе от 28 до 30 градусов, и осадков не ожидается, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – А вот в северных районах края местами пройдут дожди и прогремят грозы, столбик термометра опустится до 20 градусов.

В среду, 31 августа, к нам придет циклон, и повсеместно прольются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, во время которых порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Перми днем будет около 24 градусов, на севере уже будет ощущаться холод - от 13 до 18 градусов.

В четверг, 1 сентября, на смену одному циклону придет второй, более глубокий и более обширный. Днем опять пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и усилением ветра. Днем в Перми похолодает до 21 градуса.

В пятницу, 2 сентября, влияние холодного фронта с волнами сохранится, дожди пройдут повсеместно, на востоке сильные. В Перми днем будет около 16 градусов.

В выходные 3 и 4 сентября под влиянием тыловой части циклона выпадут небольшие, местами по северу умеренные дожди. За счет продолжающегося затока холода температура воздуха ещё понизится: ночью до 3…8 градусов, в Перми до 5…7 градусов, местами возможны слабые заморозки. Дневной прогрев будет слабый, максимальная температура воздуха составит 10…15 градусов, в Перми - 12…14 градусов.

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