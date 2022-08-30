На этой неделе в Перми воду в некоторых домах отключат сразу на двое суток

Плохо без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом центре продолжают ремонтировать водоводы. В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах в связи с этим на этой неделе отключат воду.

В четверг, 1 сентября с 9.00 до 19.00 без воды придется посидеть жителям домов с адресами:

- Адмирала Старикова, 37, 43;

- Ереванская, 22, 26, 28;

Социалистическая, 12, 14, 21, 25.

В пятницу, 2 сентября с 19.00 на сутки до 19.00 субботы отключат воду в домах по адресам:

- Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 19А, 20, 20А, 26, 26А.

Также в пятницу сразу на двое суток – с 19.00 2 сентября до 19.00 4 сентября воды не будет в домах с адресами:

- Космонавта Леонова, 53, 59, 61.

В субботу, 3 сентября с 9.00 до 20.00 краны пересохнут в домах на таких улицах:

- Снайперов, 1, 1А, 3, 8;

- Стахановская, 43, 45, 45А, 45Б, 49, 49А, 51А, 57А, 59А;

- Чайковского, 6А, 8, 8А, 9, 17, 17А.

В воскресенье, 4 сентября, с 9.30 до 19.00 без воды придется посидеть жителям домов на улицах:

- Дружбы, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14;

- КИМ, 91А;

- Тургенева, 12, 14, 17, 18/2, 18/3, 19, 21, 23;

- Халтурина, 14, 16.

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