Пробки в Перми.
Фото: Павел Шатров
Наибольшая загруженность дорог утром 30 августа наблюдается в Индустриальном районе Перми. Плотный поток транспорта при подъезде к перекрестку улиц Леонова и Промышленной при движении от Нестюковского тракта.
В Ленинском районе транспорт медленно движется на кольце Соснового бора в сторону центра города.
К 08:00 это пока самые сложные для движения участки дорог.
Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
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