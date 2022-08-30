Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Наибольшая загруженность дорог утром 30 августа наблюдается в Индустриальном районе Перми. Плотный поток транспорта при подъезде к перекрестку улиц Леонова и Промышленной при движении от Нестюковского тракта.

В Ленинском районе транспорт медленно движется на кольце Соснового бора в сторону центра города.

К 08:00 это пока самые сложные для движения участки дорог.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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