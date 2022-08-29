Фото: Соликамский магниевый завод.

Прокуратура Пермского края 26 августа в интересах Федерального агентства по управлению имуществом обратилась в краевой Арбитражный суд с иском к 512 акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод».

Согласно его, Арбитражному суду Пермского края предстоит вернуть в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» из чужого незаконного владения.

Одновременно с подачей иска, прокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции ОАО «СМЗ», находящиеся во владении ответчиков, и запрета АО «Регистратор Интрако» вносить любые изменения в реестр акционеров ОАО «СМЗ» в отношении обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ», принадлежащих ответчикам.

Арбитражный суд Пермского края присвоил делу номер А50-21394/2022.

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