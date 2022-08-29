Фото: Пермский Политех.

Прекращение движения всех видов транспорта по парковке Октябрьской площади 1 сентября произойдет из-за проведения «Дня знаний ПНИПУ». Торжественное мероприятия начнется в 14:00 на площади перед главным корпусом Пермского политехнического университета.

Как пояснили в администрации Перми, первокурсников придут приветствовать руководители университета, представители правительства Пермского края и городских властей, общественные деятели, а также почётные гости. Первокурсникам передадут символический «Ключ знаний», студенческий билет, факел для зажжения чаши знаний. После торжественной части сделают общее фото на память.

Временно ограничение движения всех видов транспорта по парковке на Октябрьской площади в районе здания ПНИПУ (Комсомольский проспект, 29) будет действовать с 23:00 31 августа до 15:00 1 сентября 2022 года.

Водителей автотранспорта власти Перми просят планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru