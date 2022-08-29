Лето в Перми. Фото: Павел Шатров

Похоже, нынешнее жаркое лето день за днем будет уступать в своем противостоянии с осенью. Если вы успели заметить, зелень деревьев постепенно начинать приобретать желтый оттенок, на асфальте все больше и больше опавших листьев.

Близкое приближение осени в Пермском крае будут сопровождать неблагоприятные метеорологические условия. По информации Пермского центра гидрометеорологии, 30 августа 2022 года в Пермском крае местами ожидаются атмосферные осадки в виде кратковременных дождей, по северу в отдельных районах пройдут сильные грозы, ночью местами будет туман, днем порывы ветра усилятся до 14 м/с.

Ночью 30 августа температура воздуха в Пермском крае составит +12…+17 градусов, в отдельных районах до +7 градусов. Дневная температура составит +25…+30 градусов, на севере края до +20 градусов. В Перми будет по-прежнему без существенных осадков, сохранится теплый характер погоды с ночной температурой около +14 градусов, дневной – в пределах +28…+30 градусов.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра МЧС Пермского края советует не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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