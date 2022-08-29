Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Первый из двух запланированных матчей «Амкар» проведет 31 августа. В рамках 1/128 финала Кубка России на стадионе «Звезда» (ул. Куйбышева, 95) пермяки примут «Зенит-Ижевск». Начало встречи в 18:30. (0+)

Уже в субботу, 3 сентября, «Амкар Пермь» вновь на домашней арене сыграет против ФК «Оренбург-2». Соперники встретятся в очередном туре футбольной Второй лиги. Матч начнется в 17:00. (0+)

В пресс-службе «Амкара» рассказали, поединку с «Оренбургом-2» будет предшествовать большое предматчевое шоу, болельщики смогут посетить интерактивные зоны. Активности будут расположены около стадиона и на запасном поле. Старт всех мероприятий в 15:00.

Билеты на матче можно приобрести в онлайн-режиме и фаншопе. При онлайн покупке пройти по ссылке «Купить билет» или через специальную кнопку в шапке группы ВК. Если покупать билет не через группу и сайт «Амкара», а напрямую на «Яндекс.Афише», то предстоит заплатить сервисный сбор 10%.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru