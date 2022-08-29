В Перми пассажир напал на таксиста

В Перми произошло нападение на таксиста. Пьяный пассажир начал буянить во время поездки, просил порулить. Не добившись своего, мужчина стал душить водителя и велел ему пересесть на пассажирское место. Таксист послушался и вышел из авто. Кататься злоумышленнику пришлось не долго, не справившись с управлением, он врезался в дерево.

В это время таксист побежал в полицию, увидев экипаж ППС, рассказал, что произошло. Сотрудники выдвинулись к месту аварии и увидели разбитую машину. Мужчина сидел в ней, увидев полицейских, попытался сбежать, но был задержан.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, подозреваемый 2001 года рождения, судим не был, однако сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Угон» и назначен административный арест за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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