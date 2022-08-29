Пермяки скупают умные сервисы для дома в Пермском крае

На первом месте находятся умные лампочки, доля их продаж составила 70%. На втором — комплексные системы безопасности, включающие датчики движения, дыма, протечки воды и видеокамеры, на которые приходится почти 20% покупок пользователей. На третьем месте – умные весы, которые приобретают почти 10% пермяков.

«Две тенденции объясняют рост спроса на умные устройства в Пермском крае. Во-первых, развитие инфраструктуры мобильного и домашнего интернета в Прикамье. Во-вторых, возросший спрос связан с летним сезоном, в это время наши пользователи хотят быть уверены, что дома не случилось неприятных ситуаций», — отмечает директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.