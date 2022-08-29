В Перми председатель ТСЖ получил административный штраф за металлические ворота во дворе дома

Фото: Пермский краевой суд.

Протокол об административном правонарушении председателем ТСЖ «Ленина, 98» был составлен еще год назад, в августе 2021 года.

Проведенная тогда инспекционная проверка установила, что к жилым домам №98 и №100 на ул. Ленина не обеспечивается беспрепятственный подъезд пожарной техники. Проезды между домами перекрыты металлическими воротами, не имеющими возможности ручного открывания и автоматической разблокировки при пожаре.

Председателя ТСЖ привлекли к административной ответственности, а судья Дзержинского районного суда постановление пожарного инспектора оставил без изменения. Председатель ТСЖ «Ленина, 98» не согласился с принятым решением и подал в Пермский краевой суд жалобу, аппелируя на невозможность оказания воздействия на управляющую организацию соседнего дома.

Судья Пермского краевого суда приведенные доводы счел необоснованными и оставил жалобу без удовлетворения. Председатель ТСЖ должен будет выплатить административный штраф в размере 6 000 рублей.

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