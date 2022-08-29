Фото: Пермский лесопожарный центр.

В Пермском крае 29 августа лесные пожары зафиксировали в Веслянском и Гайнском лесничествах.

Наиболее крупный произошел в Веслянском лесничестве на Усть-Черновском участке. Возгорание леса обнаружили на площади в 1 гектар. Для локализации и ликвидации очага пожара с самолета Ан-2 высадили 6 парашютистов-пожарных. После нескольких часов работы они потушили пожар, общая площадь которого к тому моменту составила уже 2,2 гектаров.

В Гайнском лесничестве для тушения пожара также высадили десант в составе 5 человек, к ним на помощь на двух машинах выехали работники лесопожарной службы. В результате согласованных действий пожар был потушен на всей площади возгорания в 0,16 гектаров.

Во второй половине дня появились сообщения об еще двух очагах лесных пожаров в Кочевском лесничестве на общей площади 2,15 гектаров. В их тушении принимают участие сотрудники Кудымкарской лесопожарной службы в составе 13 человек.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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