Фото: Пенсионный фонд России.

В Отделении ПФР по Пермскому краю предупреждают, что в последнее время заметно активизировались всевозможные фирмы и организации, которые безосновательно обещают помочь разобраться в «пенсионных делах».

«С целью вызвать интерес и доверие граждан сразу называется конкретная сумма прибавки, которую будет получать пенсионер, если воспользуется услугами фирмы, стоимость которых может достигать несколько тысяч рублей. Обращения от лица пенсионера пишутся фирмой по одному шаблону и представляют собой простую подборку ссылок на законы», - поясняют в региональном отделении ПФР.

Пенсионерам Пермского края необходимо знать, что ПФР все услуги оказывает абсолютно бесплатно. Его работники не посещают граждан на дому, не оказывают на дому государственные услуги, не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о неожиданных денежных поступлениях.

Чтобы не попасть на уловки мошенников ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам и по ссылкам, которые направляют незнакомые люди. Нельзя доверять свои персональные данные, необходимо внимательно читать адреса сайтов.

Любую информацию можно уточнить, позвонив по бесплатному номеру телефона колл-центра Отделения ПФР по Пермскому краю: 8-800-600-02-73.

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