Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Победа в матче против «Омских» Крыльев» со счетом 5:2 позволила «Молоту» из Перми занять итоговое второе место в турнире ко дню образования Тюменской области.

В составе пермской команды шайбы забросили: Зенчиков с подачи Капотова и Сероуха, Шевченко (Романов, Лихачев), Сероух, Шевченко (Чефанов, Лихачев) и Цыганов (Шиафотдинов). Две ответные шайбы у омичей провели Савченко (Трикозов, Сердюк) и Трикозов (Савченко).

Третий игровой день завершился победой местного «Рубина» над челябинским «Челметом» - 3:0. Хозяева льда одержали победы во всех трех матчах турнира и заслуженно заняли в нем первое место. Следом за «Рубином» расположились «Молот», «Омские Крылья» и «Челмет».

Лучшим нападающим турнира ко дню образования Тюменской области признали Никиту Мокина («Рубин»), вратарем - Вячеслава Бутееца («Челмет»), защитником - Арсения Ерохина («Молот»). В споре бомбардиров равных не оказалось защитнику «Рубина» Тимуру Таратунину.

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