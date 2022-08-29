В Перми открылись еще два ресторана «Вкусно - и точка»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми открылись еще два обновленных бывших «Макдоналдса» под брендом «Вкусно - и точка». Об этом сообщает Business Class.

Первый – в ТРЦ «Планета», что по Шоссе Космонавтов, 162Б. Второй – в ТЦ «iMall Эспланада» (улица Петропавловская, 73а).

Напомним, в прошедшую субботу в Перми заработали четыре ресторана обновленного «Макдоналдса» - в ЦУМе, у ТРК «Столица», в ТРК «Семья» и напротив Центрального рынка.

Пока что заведениях представлено неполное меню. Например, нет картошки-фри и картошки по-деревенски. Предполагается, что часть блюд появятся позже, пишет издание.

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