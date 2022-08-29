Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

Губернатор Пермского края прибыл в Северодонецк, где на месте принял очередную прибывшую из Пермского края колонну с гуманитарным грузом и специализированной техникой. Дмитрий Махонин здесь же встретился с волонтерами, медиками и другими представителями региона, оказывающими уже больше месяца помощь в восстановлении мирной жизни республики.

«Будем помогать налаживать коммунальную инфраструктуру, восстанавливать социальные объекты, жильё для людей. Севердончанам сейчас очень нужна наша поддержка и помощь. В нас верят и знают, что мы своих в беде не бросаем», - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края также отметил, что местные жители благодарны неравнодушным прикамцам, предприятиям и бизнесу региона, участвующим в сборе гуманитарной помощи, приобретении техники.

Кстати, Пермь и Северодонецк теперь будет сближать и знаковая для всех жителей Прикамья фраза: на въезде в город установили арт-объект «Счастье не за горами», выполненный в цветах российского триколора.

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