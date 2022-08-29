Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 29 августа – еще плюс 734 заражения коронавирусом. Суточная заболеваемость немного снизилась. Среди новых заболевших 242 человека старше 60 лет.

Общее число инфицированных в Прикамье за все время пандемии достигло 387 868. Новые заболевашие выявлены в 29 территориях края.

С начала пандемии от последствий инфекции скончались 8 863 жителя Пермского края.

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