Суд над экс-прокурором Индустриального района Перми начнется в среду

Фото: Архив "КП"

31 августа в Пермском краевом суде начнут рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело рассмотрит судья Олег Попонин. Время и место заседания – 814 кабинет, 09:00.

Напомним, задержали бывшего чиновника в 2020 году. По версии следствия, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году, Мурай в должности прокурора Индустриального района получил лично и через посредников две взятки от предпринимателей 2 миллиона 750 тысяч рублей.

А с июня 2017 года по март 2018 года, прокурор не раз был посредником во взяточничестве в крупном размере. В 2016 году Мурай совершил подстрекательство к превышению должностных полномочий и к организации служебного подлога сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Приставы незаконно прекратили 6 исполнительных производств, возбужденных на знакомых прокурора.

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