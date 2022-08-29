В Прикамье окончены поиски пропавшей туристки

Фото: "Регион-59"
В Пермском крае нашли пропавшую ранее туристку. Напомним, 29-летнюю девушку начали искать, когда она вышла из лагеря близ деревни Гувашер, что в Ильинском районе. Случилось это на рассвете 28 июля.
В поисковом отряде «Регион-59» сообщили приятную новость – девушка найдена живой.
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