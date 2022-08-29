Фото: МЧС Пермского края.

Всего на территории Пермского края в прошедшие субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, произошло 23 техногенных пожаров. В их число вошли: 7 пожаров – в Перми; по 2 пожара – в Чусовском и Соликамском округах, Пермском районе; по 1 пожару - в Горнозаводском, Соликамском, Чайковском, Кунгурском, Краснокамском, Красновишерском, Кишертском, Нытвенском, Большесосновском, Бардымском и Березовском округов.

На одном из пожаров 28 августа обнаружен 1 погибший человек, в этот же день два человека получили травмы. Днем ранее, 27 августа, жертв и пострадавших на пожарах в Пермском крае не было.

За прошедшие выходные, 27 и 28 августа, зарегистрированы 5 новых очага лесных пожаров в Пермского края.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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