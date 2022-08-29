Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В Пермском крае смертельное ДТП унесло жизни четырех человек. Авария произошла ночью 27 августа.

Как прокомментировали «КП-Пермь» в пресс-службе краевого ГУ МВД России, на 31-м километре автодороги «Дыбки-Таборы-Оханск» со стороны села Таборы двигался автомобиль «Lada» под управлением 41-летнего мужчины.

По неустановленной причине водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием авто. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе сотрудник ОМВД России по Оханскому городскому округу. Также травмы получили двое пассажиров.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

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