С 1 сентября автобус №24 будет останавливаться на Памирской

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермский автобус №24 с 1 сентября будет дополнительно останавливаться на остановке «Улица Памирская». Об этом сообщает пресс-служба пермского дептранса.
Изменение связано с началом учебного года. Как комментируют в дептрансе, это сделано, чтобы автобус обеспечил беспересадочную связь со школами, которые находятся в этом районе.
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