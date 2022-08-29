С 1 сентября автобус №24 будет останавливаться на Памирской

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский автобус №24 с 1 сентября будет дополнительно останавливаться на остановке «Улица Памирская». Об этом сообщает пресс-служба пермского дептранса.

Изменение связано с началом учебного года. Как комментируют в дептрансе, это сделано, чтобы автобус обеспечил беспересадочную связь со школами, которые находятся в этом районе.

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