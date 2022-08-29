В смертельном ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погибла пассажирка BMW

В полиции возбудили уголовное дело. Виновному грозит до пяти лет колонии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем в воскресенье, 28 августа в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибла 52-летняя пассажирка иномарки.

- Авария случилась в 14.25 на трассе 119 километре Пермь – Екатеринбург, - сообщили подробности в пресс-службе пермской краевой полиции. - По автодороге двигался трактор МТЗ-82 с прицепом. Управлял транспортным средством 48-летний житель Суксунского района. При выезде со второстепенной дороги он не предоставил преимущество автомобилю BMW и столкнулся с ним.

В результате аварии 52-летняя женщина в салоне иномарки скончалась на месте. Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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