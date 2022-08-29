В Прикамье туристка вышла ночью из палаточного лагеря и пропала

Фото: "Регион-59"

В Пермском крае ночью туристка вышла из палаточного лагеря и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион-59».

Девушка пропала без вести 28 августа в Ильинском районе. Около 04:00 утра она вышла из палаточного лагеря близ деревни Гувашер.

Особые приметы пропавшей:

- рост 175 см;

- волосы темно-каштановые до плеч;

- зубы с «расщелиной»;

- от запястья до локтя большая цветная татуировка.

Была одета в голубые джинсы, черные сандалии, две кофты – желтая, сверху серая.

Сейчас объявлен сбор всех желающих на поиски девушки. Всем, кто желает присоединиться к поискам, нужно звонить по телефону: 7(958)244-12-84. Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в полицию.

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