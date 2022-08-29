. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 октября в Перми продлят автобусный маршрут №17. Он свяжет площадь Дружбы и микрорайон Висим, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Уже объявлен аукцион на обслуживание маршрута. Перевозчик должен будет начать работу на маршруте с 1 октября 2022 года.

«Автобус №17 долгое время был изолирован от остальной транспортной системы города и ездил только внутри микрорайона. В этом году благодаря изменениям федеральных нормативных актов стало возможным продлить его до площади Дружбы. Ранее жителям приходилось пользоваться услугами заказных автобусов, которые не имели чёткого расписания и не принимали проездные. С продлением маршрута ситуация изменится», – рассказал глава дептранса Перми Анатолий Путин.

На линии предполагается использовать 8 автобусов малого класса по будням и 7 по выходным. Часть автобусов будет следовать до улицы 1905 года для обеспечения комфортного интервала движения на наиболее востребованном участке.

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