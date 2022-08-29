Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Наибольшая загруженность дорог утром 29 августа наблюдается в Орджоникидзевском районе Перми. Наиболее сложным для движения является выезд на Восточных обход с ул. Цимлянской в сторону Чусовского моста. Сервис «Яндекс Пробки» в Перми оценивает дорожную ситуацию в 5-6 баллов.

В Мотовилихе плотное движение к 08:00 складывается на участке ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской в сторону центра. Отмечается затруднение в движении на подъезде к пл. Восстания со стороны ул. Солтикамской, а также на ул. Лифанова от перекрестка с ул. 1905 года. Следует обратить внимание на подъезде к ул. Старцева со стороны ул. Лихвинской - можно потерять время перед светофором.

В Свердловском районе плотное движение при кольцевом движении на Комсомольской площади – дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Еще одно скопление транспорта на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» при движении в сторону центра, а также на ул. Чкалова при подъезде к ул. Героев Хасана и к перекрестку с ул. Куйбышева со стороный Стахановского перехода.

Пробка в 6-7 баллов образовалась в Индустриальном районе ближе к перекрестку улиц Леонова и Промышленной при движении от Нестюковского тракта. Плотное движение отмечено на другом участке ул. Леонова – на перекрестке с ул. Свиязева. Ул. Стахановская в это время сильно загружена на участке от ул. Баумана в сторону ш. Космонавтов. Большое скопление транспорта на ш. Космонавтов на светофоре при выезде на ул. Малкова, а также на кольце с ул. Подлесной.

В Ленинском районе транспорт медленно движется на кольце Соснового бора в сторону центра города, а также кольце Колхозной площади при развороте с ул. Попова на ш. Космонавтов.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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