Перед Чусовским мостом образовалась многокилометровая пробка

. Фото: Сергей ГАПОН

Последние выходные лета выдались жаркими, и пермяки бросились на дачи. Вот только возвращение домой после отдыха у многих оказалось очень утомительным. И так обычно перед Чусовским мостом образуется пробка, поскольку там сейчас идут строительные работы, но в это воскресенье ситуацию еще осложнило ДТП перед мостом.

Как нам сообщил наш подписчик, автобус не успел вовремя притормозить и въехал в ВАЗ, который двигался перед ним. Легковушка отлетела вперед и столкнулась с машиной, шедшей впереди.

В результате пробка началась задолго до поворота на Бобки – то есть она растянулась примерно на 6-7 километров.