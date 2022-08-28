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Спорт28 августа 2022 13:24

Три сотых доли секунды сделали пермскую спортсменку чемпионкой

Легкоатлетка Екатерина Ивонина выиграла «золото» у Ольги Вовк из Ростова
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Федерация легкой атлетики

Фото: Федерация легкой атлетики

0,03 секунды – на такое мгновение пермская легкоатлетка Екатерина Ивонина опередила свою соперницу Ольгу Вовк из Ростовской области и стала чемпионкой Всероссийской Спартакиады-2022 в забеге на 3000 метров с препятствиями, сообщили в министерстве спорта Пермского края.

Драматический финал состязаний опубликовал Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики. На кадрах видео видно, как, уже поверив в победу, Ольга Вовк вскидывает руки и радостно вскрикивает «Да!». Но преждевременная радость лишила ее золотой медали. Екатерина Ивонина нашла в себе силы на последний рывок и одержала победу.

В это же день в полуфинальных забегах среди мужчин на 800 метров уверенно финишировал на первом месте пермяк Константин Холмогоров.