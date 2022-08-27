«У Моста» открывает юбилейный 35-й театральный сезон

Всемирно известная пьеса гениального ирландца Джона Синга впервые поставлена в Перми!И конечно же театром «У Моста», главным специалистом России по Ирландии! Наверняка станет главной премьерой Юбилейного театрального сезона!

Эта древнеирландская комедия - бурлящая смесь абсурда, юмора и тонкой иронии с примесью фирменной мистики театра "У Моста"! Спектакль захватывает ирландской атмосферой, до мелочей достовернейшей исторической декорацией и аутентичными костюмами. Кто может стать героем в глазах жителей глухой деревушки, где никогда ничего не происходит? Театр «У Моста» дает Вам возможность самого лучшего знакомства с этим героем – театральной сенсацией!

Театр «У Моста» приглашает жителей и гостей города на премьерный спектакль 29, 30, 31 августа в 19:00.

Заказ билетов по телефону: +7 (342) 237 52 55 или на сайте.