42 пермяка госпитализированы с коронавирусом

Минздрав напоминает о важности вакцинации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным портала «Стопкоронавирус», 28 августа в Пермском крае было зафиксировано 1087 новых случаев заражения коронавирусом. 42 пациента были госпитализированы. Выздоровели от заболевания 299 человек.

Общее количество заболевших в Прикамье с начала пандемии составило 387 134 человек.

В связи с ростом заболевания Минздрав напоминает о важности вакцинации.

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