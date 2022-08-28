Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 августа 2022 9:07

42 пермяка госпитализированы с коронавирусом

За сутки в Пермском крае зафиксировано больше тысячи новых случаев
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Минздрав напоминает о важности вакцинации.

Минздрав напоминает о важности вакцинации.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным портала «Стопкоронавирус», 28 августа в Пермском крае было зафиксировано 1087 новых случаев заражения коронавирусом. 42 пациента были госпитализированы. Выздоровели от заболевания 299 человек.

Общее количество заболевших в Прикамье с начала пандемии составило 387 134 человек.

В связи с ростом заболевания Минздрав напоминает о важности вакцинации.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru