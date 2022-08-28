42 пермяка госпитализированы с коронавирусом

Минздрав напоминает о важности вакцинации.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По данным портала «Стопкоронавирус», 28 августа в Пермском крае было зафиксировано 1087 новых случаев заражения коронавирусом. 42 пациента были госпитализированы. Выздоровели от заболевания 299 человек.
Общее количество заболевших в Прикамье с начала пандемии составило 387 134 человек.
В связи с ростом заболевания Минздрав напоминает о важности вакцинации.
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