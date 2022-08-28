Стала известна дата выхода фильма «Чук и Гек», снятого в Пермском крае

В фильме снимались Юлия Снигирь и Владимир Вдовиченков Фото: кадр из фильма

22 декабря на киноэкраны выйдет фильм, снятый по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Это добрая новогодняя история о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить праздник. Но отца в поселке не застают, так как тот отправился в экспедицию. А телеграмму с сообщением об этом сыновья во время ссоры нечаянно выбросили в окно и не дали прочитать маме. И в итоге Чук, Гек и их мама оказываются в глубокой тайге почти в одиночестве и ждут, когда же вернутся геологи.

Маму ребят сыграла Юлия Снигирь, а отца - Владимир Вдовиченков. В роли Чука - Юра Степанов - сын известного актера Юрия Степанова-старшего. А Гека сыграл Андрей Андреев, который снимался в комедии «Батя» тоже вместе с Владимиром Вдовиченковым,

Съемки фильма проходили в Пермском крае в феврале 2021 года.

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