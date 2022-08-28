В Пермском крае на месяц ограничат движение транзитного транспорта на обходе Чусового

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник будет ограничено движение транзитного транспорта на обходе Чусового. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на подходе к мостовому переходу через реку Вильва будут проходить строительно-монтажные работы.

Поэтому с 8 утра 29 августа и до полуночи 1 октября для движения будет открыта только одна полоса, а вторую закроют для проведения работ. На дороге будет открыто реверсивное движение. Автомобилистам предлагают заранее продумывать маршрут.

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