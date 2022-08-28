В Пермском крае пропала 23-летняя девушка

Фото: поисковый отряд

23-летняя Татьяна Рекутина из Чусового ушла из дома вечером в пятницу, 26 августа. После этого никто из близких девушку не видел, ее местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших».

Волонтеры просят всех, кому известно местонахождение Татьяны, сообщить об этом в полицию или в поисковый отряд по телефону +7(912)880-41-60.

Приметы девушки: рост 168-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, ниже плеч, голубые глаза. Когда Татьяна выходила из дома, она была одета в бирюзовые брюки с бежевым топом, с собой у нее была сумка на длинном ремешке.

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