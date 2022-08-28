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Общество28 августа 2022 3:42

В воскресенье в Перми пройдет фестиваль окрошки

Попробовать вкусный летнй суп могут все желающие
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не пропустите одно из самых ярких событий последнего воскресенья лета. 28 августа, на набережной Камы состоится фестиваль окрошки (0+), организованный «Комсомольской правдой». Попробовать вкусную окрошку смогут все желающие, кто придет на площадку главного амфитеатра - возле коммунального моста.

Фестиваль будет проходить с 12.00 до 16.00. Ввс это время на набережной будет идти развлекательная программа для детей и взрослых, шоу мыльных пузырей и интересные конкурсы с призами. В праздничном шоу примут участие хор «Млада» и танцевальный коллектив «Непоседы».

А на глазах у зрителей пять команд приготовят 100 литров окрошки, состязаясь при этом скорости, оригинальности рецепта и вкусности готового блюда. А после повдеденяи итогов гостей фестиваля ждет дегустация самого летнего блюда русской кухни, приготовленного по разным рецептам