Фото: ХК «Рубин» (Тюмень) / ВКонтакте.
Во второй день, 27 августа, предсезонного турнира по хоккею ко дню образования Тюменской области состоялось два матча. В первом «Омские Крылья» обыграли «Челмет» со счетом 5:2.
Во второй встрече игрового дня на лед вышли местный «Рубин» и пермский «Молот». Действующий чемпион ВХЛ оказался сильнее и победил – 4:2. В составе пермяков отличились: Максим Березкин (ассистенты – Александр Шевченко и Ярослав Лихачев), Илья Чефанов (Антон Капотов и Константин Пархоменко). В составе хозяев турнира точными бросками отметились: Никита Попугаев, Илья Кляузов, Денис Давыдов и Николай Владимиров (в пустые ворота).
В матче открытия турнира ко дню образования Тюменской области «Рубин» обыграл «Омские Крылья» со счетом 6:1.
В третий игровой день, 28 августа, встретятся: «Молот» и «Омские Крылья», «Рубин» и «Челмет». (0+)
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