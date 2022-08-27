Фото: ХК «Рубин» (Тюмень) / ВКонтакте.

Во второй день, 27 августа, предсезонного турнира по хоккею ко дню образования Тюменской области состоялось два матча. В первом «Омские Крылья» обыграли «Челмет» со счетом 5:2.

Во второй встрече игрового дня на лед вышли местный «Рубин» и пермский «Молот». Действующий чемпион ВХЛ оказался сильнее и победил – 4:2. В составе пермяков отличились: Максим Березкин (ассистенты – Александр Шевченко и Ярослав Лихачев), Илья Чефанов (Антон Капотов и Константин Пархоменко). В составе хозяев турнира точными бросками отметились: Никита Попугаев, Илья Кляузов, Денис Давыдов и Николай Владимиров (в пустые ворота).

В матче открытия турнира ко дню образования Тюменской области «Рубин» обыграл «Омские Крылья» со счетом 6:1.

В третий игровой день, 28 августа, встретятся: «Молот» и «Омские Крылья», «Рубин» и «Челмет». (0+)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru