Лето в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жаркое лето в Перми в субботу, 27 августа, дало горожанам небольшую передышку: столбик термометра «бросил якорь» в районе +25 градусов. Трудно поверить, но для нас такой характер погоды уже стал казаться отклонением от нормы: более привычными кажутся дни с температурой за 30 градусов.

В воскресенье, 28 августа, Пермский центр гидрометеорологии обещает в Перми температуру воздуха +26…+28 градусов. Атмосферных осадков в городе не ожидается.

В Пермском крае столбик термометра вновь превысит отметку в 30°, на севере региона пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура воды в Каме комфортная для купания: в районе Перми – около +20 градусов. Лето продолжается!

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