Фото: МЧС Пермского края

Теплая погода продолжает привлекать жителей Пермского края на отдых у водоемов. Большинство из них предпринимают все меры предосторожности, находясь рядом с водой. Тем не менее, некоторые наши земляки пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Новая жертва купального сезона 2022 года 27 августа оказалась в селе Большая Соснова. В 14:00 в в оперативную дежурную смену МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии в реке Сосновка.

В спасении утопающего приняли участие 8 человек и 4 единицы специальной техники. К сожалению, его спасти не удалось. Погибшим оказался мужчина.

В МЧС Пермского края напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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