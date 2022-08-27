Фото: МЧС Пермского края
Теплая погода продолжает привлекать жителей Пермского края на отдых у водоемов. Большинство из них предпринимают все меры предосторожности, находясь рядом с водой. Тем не менее, некоторые наши земляки пренебрегают элементарными правилами безопасности.
Новая жертва купального сезона 2022 года 27 августа оказалась в селе Большая Соснова. В 14:00 в в оперативную дежурную смену МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии в реке Сосновка.
В спасении утопающего приняли участие 8 человек и 4 единицы специальной техники. К сожалению, его спасти не удалось. Погибшим оказался мужчина.
В МЧС Пермского края напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru