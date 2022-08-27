Полеты из Перми по скидке. Фото: Олег УКЛАДОВ

По сообщению пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот», авиабилеты со скидками до 50% можно будет приобрести с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Акция по внутрироссийским направлениям действует на билеты в течение осени.

«Полет необходимо совершить с 1 сентября по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU», - пояснили в авиакомпании.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом («Оптимум») и без багажа («Лайт»). Все таксы и сборы включены в тариф. К примеру, перелет одного пассажира из Перми в Санкт-Петербург и обратно без багажа обойдется ему от 4 тысяч рублей.

Приобрести билеты можно на сайте «Аэрофлота» https://www.aeroflot.ru/ru-ru

Кстати, недавно мы сообщали, что из Перми снова можно будет улететь в Уфу. Рейсы возобновляет авиакомпания Utair. Полеты запланированы с 9 сентября по 24 октября – два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 1 час 25 минут.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru