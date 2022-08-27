Победная раздевалка. Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Похоже, приглашение шамана в пермский «Амкар» начало приносить свои плоды. Вместе с ним пермяки в розыгрыше Второй лиги одерживают вторую победу подряд.

На этот раз в Екатеринбурге «Амкар Пермь» со счетом 1:0 победил «Урал-2». Единственный и победный гол на 6-й минуте матча забил Евгений Ситников.

После этой победы «Амкар» возглавил турнирную таблицу Второй лиги в группе 4. Окончательный вид она примет завтра после завершения всех матчей шестого тура.

Следующую встречу в рамках Второй лиги «Амкар Пермь» проведет 3 сентября в родных стенах. Его соперником станет «Оренбург-2». (0+)

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