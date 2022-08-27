Победная раздевалка. Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте
Похоже, приглашение шамана в пермский «Амкар» начало приносить свои плоды. Вместе с ним пермяки в розыгрыше Второй лиги одерживают вторую победу подряд.
На этот раз в Екатеринбурге «Амкар Пермь» со счетом 1:0 победил «Урал-2». Единственный и победный гол на 6-й минуте матча забил Евгений Ситников.
После этой победы «Амкар» возглавил турнирную таблицу Второй лиги в группе 4. Окончательный вид она примет завтра после завершения всех матчей шестого тура.
Следующую встречу в рамках Второй лиги «Амкар Пермь» проведет 3 сентября в родных стенах. Его соперником станет «Оренбург-2». (0+)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В новом сезоне пермскому «Амкару» будет помогать шаман
Шаман должен помочь «Амкару» выполнить главную задачу сезона (Подробнее...)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru