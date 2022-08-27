Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск / ВКонтакте
Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» просят о помощи в поисках Юлии Дмитриевны Наумовой 1987 года рождения.
Молодая женщина 8 августа 2022 года ушла из дома в Индустриальном районе Перми. По настоящее время местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ ЮЛИИ НАУМОВОЙ
На вид 35-37 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, волосы черные вьющиеся ниже плеч.
В чем была одета не установлено.
Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102
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