Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск / ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» просят о помощи в поисках Юлии Дмитриевны Наумовой 1987 года рождения.

Молодая женщина 8 августа 2022 года ушла из дома в Индустриальном районе Перми. По настоящее время местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ ЮЛИИ НАУМОВОЙ

На вид 35-37 лет, рост 160 см, телосложение худощавое, волосы черные вьющиеся ниже плеч.

В чем была одета не установлено.

Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102

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