Пожары в Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края.

Информация о пожаре нежилого дома барачного типа на ул. Шпальной поступила 26 августа около 18:00. Для его ликвидации были пожарно-спасательные подразделения МЧС Пермского края в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Его удалось потушить в 20:30. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Всего на территории Пермского края в пятницу, 26 августа, произошло 16 техногенных пожаров. В их число вошли: 6 пожаров - в Перми; по 2 пожара – в Соликамском и Кунгурском округах; по 1 пожару – в Бардымском, Гайнском, Кудымкарском, Александровском, Чайковском и Кизеловском округах. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

На пожарах погибших не зарегистрировано, травмировано 2 человека.

Местами техногенных пожаров 26 августа стали: неэксплуатируемые строения - в Бардымском округе, Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми, в Кизеле; частный жилой дом - в Гайнском округе; дощаное строение - в Чайковском и Соликамском округах; мусор - в Соликамском и Кудымкарском округах, Кировском районе Перми; транспортные средства - в Кунгурском округе; баня - в Александровском округе; многоквартирный жилой дом - в Свердловском районе Перми.

За прошедшие сутки 26 августа зарегистрировали 1 новый очаг лесного пожара в Пермского края.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 26 августа 2022 года на территории Пермского края 169 профилактических групп в количестве 321 человек провели мероприятия:

- 1425 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 3904 человека;

- распространение 3178 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 29 августа 2022 года на территории края прогнозируются опасные метеорологические явления: ожидается повсеместно высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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