Закрытие участка дороги в Перми. Фото: Яндекс Пробки.

Оказывается, плохие новости для автомобилистов Перми могут начинаться не только с понедельника, но и в любой другой день недели. На этот раз это событие коснется многочисленной армии пермских дачников, которые решат отправиться на отдых по Соликамскому тракту.

По информации администрации Перми, временное закрытие движения транспорта произойдет на ул. Цимлянской от ул. Делегатской до пересечения с Восточным обходом. Оно связано с выполнением работ по реконструкции Восточного обхода города.

Участок Соликамского тракта временно закроют с 15:00 субботы, 3 сентября, до 23:00 24 сентября. Для его объезда рекомендуют использовать улицы Лянгасова и Академика Веденеева.

Весь комплекс работ по реконструкции Восточного обхода в Перми планируют завершить до августа 2023 года

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