Открытие Московского кинофестиваля. Фото: Фильм «Сердце пармы» / ВКонтакте

Съемки фильма начались в июле 2019 год. Большая часть натурных кадров снималась в Пермском крае – отправной точке одноименного романа писателя Алексея Иванова.

В окрестностях Губахи съемочная группа за короткий промежуток времени возвела деревянные и каменные города, крепости, дома на сваях. В массовых сценах приняло участие около двух тысяч жителей Прикамья. Завершились съемки масштабного исторического полотна в феврале 2020 года.

По оценке экспертов, фильм «Сердце пармы» считается одним из самых сложных постановочных проектов российского кино.

Аннотация к фильму для гостей и участников 44-го Международного Московского кинофестиваля кратко знакомит с его канвой и главными героями. В центре сюжета молодой русский князь и ведьма-ламия. Их любовь кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Теперь только от князя зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью – не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете...

«Такого рода вещь я снимаю в первый раз, и мы вместе с продюсерами исследовали эту тему, совершали ошибки, исправляли их и вместе шли к результату. Мы хотели сделать так, чтобы на экране все выглядело убедительно, не глянцево, а чтобы создавалась иллюзия, что именно так там и было, хотя никто точно не представляет, как все было в действительности. Мы не боялись много снимать, практически не выключали камеру. И уже на монтаже пришел нужный киноязык, причем основной задачей отбора как раз и была та самая убедительность», - предстаил на открытии Московского кинофестиваля свой фильм Антон Мегердичев.

По мнению продюсера «Сердца пармы» Дарьи Лавровой, парма – это синоним тайги, так на Урале называется вид леса, поэтому сердце пармы – это сердце этого региона.

«Наш проект – невероятного масштаба, поэтому сложности возникали почти каждый день. Но наибольшей сложностью стала погода. Мы снимали в заснеженной Перми, а потом переехали в декорацию, которую построили в Подмосковье, где снега не было совсем. Но мы как-то выкрутились. Перед нами была большая ответственность. Книга Алексея Иванова – невероятной глубины, так что и фильм в нашем понимании должен стать таким же. Надеюсь, у нас получилось. Алексей Иванов его уже посмотрел, и самой большой наградой для меня были его впечатления, которые превзошли все мои ожидания. Он сказал, что кино получилось масштабнее, объемнее по восприятию, чем роман. В нем было больше радикальных смысловых оценок, а мы постарались сделать многослойное произведение», - оценивает работу огромного творческого коллектива Дарья Лаврова.

В фильме «Сердце пармы» снималась целая плеяда известных отечественных актеров: Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Сергей Пускепалис, Виталий Кищенко и другие. В центральных ролях зрители увидят Александра Кузнецова и Елену Ербакову.

Как говорит Елена Ербакова, исполнительница роли ведьмы Тичерти, «Сердце пармы» для нее является первым опытом работы в кино.

«Я театральная актриса, и мне было очень волнительно. «Сердце пармы» стало для меня новым миром. После съемок у меня началась совсем другая жизнь и я очень повзрослела», - делится Елена Ербакова.

Жители Пермского края увидят фильм «Сердце пармы» на больших экранах 6 октября 2022 года. (16+)

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